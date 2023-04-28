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Пятница, 28 апреля 2023, 20:49 мск

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Матвиенко отказалась баллотироваться на пост президента России

Архив. Фото: официальный сайт Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции после встречи Владимира Путина с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 апреля, заявила, что не планирует становиться кандидатом на выборы президента в 2024 году.

Отвечая на соответствующий вопрос, Матвиенко сказала: «Нет. У меня таких планов нет и никогда не было».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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