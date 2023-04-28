СМИ: США размещают на Украине датчики фиксации радиационной активности

США передали Украине дозиметры для фиксации радиационной активности с целью определять место, силу и последствия вероятного ядерного взрыва, – сообщает в пятницу, 28 апреля, The New York Times.

В публикации издания, в частности, говорится, что цель размещения дозиметров на Украине состоит в том, «чтобы убедиться в том, что если Россия применит радиоактивное оружие, то ответственность за это Москвы могла бы быть доказана».

В ответе на запрос, направленном в редакцию The New York Times группа экспертов по ядерным ЧС Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США (NEST, теневое подразделение экспертов-атомщиков, управляемое агентством безопасности), сообщила, что «сеть радиационных датчиков развертывается по всему региону, и будет иметь возможность охарактеризовать размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва. Развернутые датчики лишат Россию любой возможности использовать ядерное оружие в Украине без указания авторства».

Кроме того, The New York Times пишет, что «сведения, представленные в среду на слушаниях в Палате представителей конгресса США Национальным управлением по ядерной безопасности представляют собой на сегодняшний день самые веские доказательства того, что Вашингтон готовится к наихудшим возможным последствиям вторжения в Украину».

Вашингтон, Иван Бабурин

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