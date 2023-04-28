Бывший морской пехотинец США Скотт Риттер в пятницу, 28 апреля, заявил, что Украины останется «у разбитого корыта», когда США уйдут, – сообщает канал Judging Freedom.

В интервью каналу Риттер сказал: «Когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе – у разбитого корыта. США не будут вечно помогать Киеву и рано или поздно американцы покинут Украину, как и Афганистан».

«Люди, которые поверили словам США: «Мы будем рядом с вами, плечом к плечу, сражаться до конца», и рискнули всем, что имеют, в итоге остаются сами наедине с собой. Вспомним Афганистан: то, что там происходило в августе 2021-го, было очень некрасиво, это был позор. Но когда мы ушли, нам не пришлось за это платить – достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры», – отметил бывший американский военный.

Вашингтон, Иван Бабурин

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