Пакистан готовится поставлять вооружение Киеву через Польшу

Пакистан готовится через Польшу поставлять Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Anza Mark-II собственного производства, – сообщает в пятницу, 28 апреля, The Economic Times.

Со ссылкой на собственные источники издание пишет, что «в феврале текущего года Варшава подписала меморандум о взаимопонимании с пакистанской стороной о поставках оборонного оборудования в Киев. Польская фирма PHU Lechmar LLC выступит в качестве покупателя-посредника, а базирующаяся в Канаде компания Tradent Global Solutions выступит в качестве консультанта-посредника. Пакистан находится в процессе экспорта переносных зенитно-ракетных комплексов Anza Mark-II в Польшу для передачи Киеву».

Как отмечают военные эксперты, зенитные ракеты Anza MK-1, Anza MK-2 и Anza MK-3 имеют дальность действия 4, 5 и 6 км соответственно.

Исламабад, Иван Бабурин

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