В Херсонской области заявили, что затопление российских линий обороны невозможно

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 28 апреля, заявил, что затопление первой линии обороны вооруженных сил РФ в Херсонской области в случае, когда киевский режим резко спустит воду из водохранилищ при ГЭС, технически невозможен.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «На самом деле каскад гидротехнических сооружений на Днепре не позволит воде резко пройти вниз по течению. В случае спуска воды ее потоки разойдутся по всей протяженности реки. Вода частично уйдет в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы».

Геническ, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»