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Суббота, 29 апреля 2023, 01:34 мск

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В Херсонской области заявили, что затопление российских линий обороны невозможно

Фото: subbota.ua

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 28 апреля, заявил, что затопление первой линии обороны вооруженных сил РФ в Херсонской области в случае, когда киевский режим резко спустит воду из водохранилищ при ГЭС, технически невозможен.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «На самом деле каскад гидротехнических сооружений на Днепре не позволит воде резко пройти вниз по течению. В случае спуска воды ее потоки разойдутся по всей протяженности реки. Вода частично уйдет в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы».

Геническ, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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