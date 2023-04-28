Пентагон заказал у одной компании вооружений на несколько миллиардов долларов

Министерство обороны США в пятницу, 28 апреля, сообщило, что компания Lockheed Martin получила дополнительные 615,9 миллиона долларов для производства ракет HIMARS и 7,8 миллиарда долларов на строительство истребителей пятого поколения F-35, – передают СМИ.

В сообщении Пентагона, в частности, говорится: «Lockheed Martin получила дополнение к контракту на 615,96 миллиона долларов для производства HIMARS. Контракт будет исполнен к июню 2026 года. … Дополнительно у компании Lockheed Martin заказано 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок союзным странам на сумму в 7,8 миллиарда долларов».

«В рамках реализации опциона к ранее заключенному контракту предполагается произвести 81 истребитель в модификации F-35A, 26 – F-35B и 19 – F-35C. Боевые самолеты предназначены для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, Великобритании, Польши, Финляндии, Италии, Нидерландов, Японии, Бельгии, Дании», – заявили в минобороны США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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