В России создадут реестр «коучей»

Законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности, обусловленный растущими случаями злоупотребления доверием граждан внес на рассмотрение Госдумы Вице-спикер Борис Чернышов, – сообщают СМИ

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, говорится: «Предусматривается создание «Единого реестра организаторов просветительской деятельности». Посредством использования реестра, возможно структурировать просветительскую деятельность, обеспечить ее законность и транспарентность, повысить уровень осведомленности граждан, обеспечить доступность получения полной информации об организаторах просветительской деятельности и осуществляемой ими просветительской деятельности. … Целесообразность принятия законопроекта обусловлена растущим числом случаев злоупотребления доверием граждан, распространения организаторами просветительской деятельности опасных и недостоверных знаний».

Москва, Иван Бабурин

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