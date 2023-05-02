Глава американского комитета штабов ВС США дал прогноз о сроках завершения украинского конфликта

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине в 2023 году не завершится, – сообщает во вторник, 2 мая, журнал Foreign Affairs.

В интервью изданию Милли, в частности, сказал: «Я считаю, что для любой из сторон достижение своих политических целей будет очень сложным, очень тяжелым, а война означает достижение политических целей военными средствами. И, честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году. Киев не сможет реализовать свои политические цели за это время».

Вашингтон, Иван Бабурин

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