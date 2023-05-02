Путин провел совещание по вопросам развития туризма

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, в формате видеоконференции провел совещание с членами правительства по вопросам развития туристической отрасли, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Мы видим, каков темп развития внутреннего туризма, и как этот темп растет. Это очень здорово! И очень хорошо, что наши граждане деньги предпочитают оставлять на территории Российской Федерации. Это позволяет сделать следующие шаги по развитию отрасли, и делать ее более привлекательной».

В пресс-службе Кремля также сообщили, что в ходе совещания с докладами выступили заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, первый заместитель министра транспорта Андрей Костюк, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Обсуждались восстановление населенных пунктов, пострадавших от лесных пожаров, и оказание помощи их жителям, организация летнего отдыха для детей, аттестация и профориентация школьников, ситуация в спорте и организация международных соревнований», – сообщили в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

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