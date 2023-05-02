СМИ: В Израиле проверяют систему ПВО «Железный купол» в связи со снижением уровня ее эффективности

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проверяет работоспособность системы ПВО «Железный купол» в связи со снижением процента успешного перехвата ракет, – сообщает во вторник, 2 мая, сайт Ynet.

В публикации на портале говорится, что во время ракетного обстрела из сектора Газы во второй половине дня 2 мая, 16 ракет упали на незастроенной местности, еще четыре были перехвачены «Железным куполом», две ракеты упали в черте города. Таким образом, успешно были перехвачены 67% ракет, и этот показатель намного ниже возможностей системы ПВО, которые были продемонстрированы ею в прошлом.

В свою очередь, телеканал «Кан-11» подтвердил, что военные проверяют работу систем ПВО, в частности, они хотят убедиться в том, что в настройках системы обозначены как «заселенная территория».

Также в публикации сайт Ynet отмечается, что «крайне сложно сравнивать эти показатели, так как речь идет о совершенно разной интенсивности обстрелов. Например, во время операции «На заре» из сектора Газы было запущено более 1100 ракет, из которых 96% были перехвачены «Железным куполом», и это был самый высокий показатель эффективности системы. С тех пор процент успешных перехватов начал снижаться, и во время обстрела из Ливана «Железный купол» перехватил 92% ракет.

Израильские СМИ отмечают, что пресс-служба ЦАХАЛа публикацию Ynet не комментирует, и официально не сообщает о проверке работоспособности «Железного купола».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»