Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад занимается расколом России на научном уровне по заказу Госдепа и Пентагона, – сообщает во вторник, 2 мая, газета «Известия».

В интервью изданию Патрушев сказал: «Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и минобороны США, под названием «Несостоявшееся государство: руководство по расколу России». … Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий. Сразу несколько американских фондов активно знакомят элиту в Вашингтоне со своими научными работами о планах по расколу России».

«Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма», – подчеркнул глава российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

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