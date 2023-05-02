Грузия отказалась участвовать в учениях НАТО в Европе

Министерство обороны Грузии во вторник, 2 мая, сообщило, что страна не станет участвовать в этом году учениях НАТО в Восточной Европе Defender-2023 (Защитник-2023), сообщают грузинские СМИ.

В официальном заявлении министерства обороны Грузии, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «Что касается участия Грузии в учениях Defender 2023, исходя из целей и задач Сил обороны, путем активного общения с нашим основным стратегическим партнером было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и национальные учения, которые служат указанным целям, в том числе повышению боевой готовности, повышению оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмену опытом и совершенствованию профессиональных навыков».

«Вооруженные силы Грузии исправно участвуют и сами проводят международные военные учения», – добавили в минобороны Грузии.

Следует напомнить, что маневры НАТО Defender-23 начались 22 апреля и будут проходить в Восточной Европе в течение двух месяцев.

Тбилиси, Иван Бабурин

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