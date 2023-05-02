Российский посол в Душанбе: К сожалению бандеровцев в 50-е годы не добили

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в республике Таджикистан Семен Григорьев в ходе конференции, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне во вторник, 2 мая, заявил, что «к сожалению бандеровцев и прочих нацистских прихвостней не добили в 50-х годах», – сообщили в МИД России.

В ходе своего выступления Григорьев сказал: «В некоторых районах СССР с бандами нацистских прихвостней боролись до середины 50-х годов. К сожалению, не добили. Внуки тогдашних бандеровцев сегодня проливают кровь наших соотечественников на Донбассе».

«Сегодня вместе с российской армией сражаются сотни ребят из Таджикистана, разделяющих наши общие цели. Было подчеркнуто, что и сам Таджикистан последние 30 лет ведет неустанную борьбу против терроризма и исламского экстремизма», – сказал российский дипломат и добавил: «В этом году мы отмечаем 78-ю годовщину нашей общей Великой Победы в Великой Отечественной войне. Эту Победу одержал весь Советский народ, который тогда не делили по национальному признаку. В окопах Сталинграда и при штурме Берлина не было русских и таджиков, армян и азербайджанцев, украинцев и белорусов. Были советские люди, сражавшиеся за свободу своей Родины».

Душанбе, Иван Бабурин

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