Начальник американского «генштаба»: Часы, iPhone и фитнес-браслет являются целью для ракет

Глава комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что iPhone может стать «сенсором» и «трекером» для военных целей, – сообщает во вторник, 2 мая, издание Foreign Affairs.

В интервью изданию Милли сказал: «Любой, кто носит часы, фитнес-браслет или GPS или бегает с iPhone является сенсором. Вы знаете, это средство общения для большинства людей, а некоторые гаджеты, наверное, следят за вашим здоровьем. Но для других это – сенсор, трекер».

«Каждый, кто носит Fitbit или GPS-часы или ходит с iPhone, отслеживается. У нас есть способность чувствовать и видеть окружающую среду, улавливать сигналы. Наша способность чувствовать окружающую среду невероятна. … Не только мы, но и русские, и китайцы получили способность видеть и стрелять на удалении с такой точностью, какой раньше не было. Способность видеть и способность стрелять на расстоянии с точностью – это две основы, которые предвещают изменение фундаментального характера войны», – отметил американский генерал.

Вашингтон, Иван Бабурин

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