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Вторник, 2 мая 2023, 23:45 мск

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ЕС планирует выделить полмиллиарда евро на производство снарядов для киевского режима

Фото: официальная страница Урсулы фон дер Ляйен в соцсети

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник, 2 мая, заявила, что Евросоюз (ЕС) планирует выделить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в Европе для Украины, – сообщают СМИ.

В заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на сайте Еврокомиссии, в частности, говорится: «Европейская комиссия предложит завтра, на заседании... закон в поддержку производства боеприпасов в Европе. Этот закон будет способствовать расширению и ускорению производства боеприпасов в Европе, потому что Украина нуждается в этом сейчас. Предложение будет включать финансирование ЕС в размере 500 миллионов евро».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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