Борис Джонсон призвал как можно скорее принять Украину в НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Палате общин британского парламента во вторник, 2 мая, призвал правительство страны содействовать скорейшему вступлению Украины в НАТО, – сообщает ТАСС.

Обращаясь с вопросом к главе МИД Соединенного королевства Джеймсу Клеверли, Джонсон сказал: «Саммит НАТО, который пройдет этим летом в Вильнюсе, будет важным испытанием готовности НАТО выполнить свои давние обязательства перед Украиной. Согласится ли министр со смехотворностью аргумента о том, что членство Украины в НАТО могло бы неким образом спровоцировать Россию? При этом Путин уже показал, что он готов сделать в условиях, когда Украина не является членом НАТО, именно потому, что Украина не является членом НАТО? Согласен ли министр также с тем, что по этой причине политика правительства должна состоять в том, чтобы Украине было предложено сделать все необходимые приготовления с тем, чтобы как можно скорее вступить в НАТО в соответствии с действующими правилами ради обеспечения ясности, стабильности и мира в Европе?»

«НАТО занимает недвусмысленную позицию по Украине, для которой подготовлено приглашение вступить в НАТО. Я считаю невероятно важным, чтобы этот вопрос не сходил с повестки дня. Стремление Украины стать членом НАТО совершенно понятно в связи с необходимостью обороняться от угрозы с востока», – ответил Джонсону глава британского МИДа.

Лондон, Иван Бабурин

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