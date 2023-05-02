В Госдепе заявили, что конфликт вокруг Тайваня будет иметь последствия для всего мира

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США во вторник, 2 мая, заявил, что конфликт вокруг Тайваня будет иметь серьезные последствия для всего мира, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию слушаний в интернете.

В ходе своего выступления Критенбринк сказал: «Ни в чьи интересах, включая КНР, не входит предпринимать действия, которые приведут к конфликту. Это событие имело бы серьезные последствия для всего мира. …. Я бы хотел добавить, что мы нацелены не только на поддержание мира и стабильности, но и на сдерживание. И мы считаем, что оно включает в себя широкий спектр усилий. …США стремятся ускорить поставки Тайваню вооружений оборонительного характера, а также проводят консультации по вопросам обороны и сдерживания».

«Соединенные Штаты хорошо помогли Тайваню для повышения обороноспособности», – добавил помощник госсекретаря США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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