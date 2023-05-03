Турция закрыла небо для транзитных самолетов из Армении

Турция закрыла небо для армянских самолетов, направляющихся в третьи страны, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он назвал провокации со стороны Армении против Турции и Азербайджана причиной такого решения.

«Турция закрыла небо для самолетов Армении. Армянские авиакомпании в последний период начали осуществлять полеты в разные точки мира через воздушное пространство Турции. Запрет касается также полетов самолетов с VIP-персонами», – приводит слова министра агентство «Анадолу».

Поводом для запрета полетов стало открытие памятника участникам операции «Немезис» в Ереване. Власти Армении подчеркнули, что памятник установлен по инициативе «муниципальных структур». Чавушоглу назвал эти заверения «далекими от искренности», а монумент – памятником «террористам, убивавшим в 1920-х годах граждан Азербайджана и Турции».

Глава МИД предупредил, что в случае новых провокаций Турция «пойдет на другие меры».

30 апреля рейс авиакомпании Flyone Armenia из Парижа в Ереван совершил посадку в Кишиневе из-за закрытия турецкого неба. Анкара аннулировала ранее выданное перевозчику разрешение на выполнение полетов в Европу через турецкое воздушное пространство.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»