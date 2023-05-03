СМИ: Белый дом был не в курсе атаки беспилотников на Кремль

Должностное лицо США в среду, 3 мая, заявил, что в Белом доме не были заранее предупреждены о попытке нанесения удара по Кремлю с помощью беспилотников, – сообщает агентство Reuters.

В комментарии агентству американский чиновник сказал: «Мы все еще пытаемся подтвердить эту информацию. Если что-то было, то не было никакого предупреждения. США проводят оценку сообщений о попытке атаки дронов на Кремль».

Вашингтон, Иван Бабурин

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