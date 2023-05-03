Минобороны разъяснило, зачем была усилена безопасность России и Белоруссии

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге для военных атташе дружественных стран в среду, 3 мая, разъяснил причины дополнительных шагов по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии, – сообщили в минобороны РФ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского оборонного ведомства, говорится, что в ходе брифинга «были разъяснены причины принятого решения о дополнительных шагах по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Предпринятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки».

«На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Дана оценка действий США по размещению ядерных боеприпасов в Европе, а также совместной с НАТО деятельности по подготовке и проведению ядерных миссий с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием», – сообщили в минобороны России.

«Российские требования о прекращении подобной практики и выводу американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты», – особо подчеркнул генерал-полковник Александр Фомин.

Москва, Иван Бабурин

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