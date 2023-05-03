Зеленский открестился от атаки дронов на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Хельсинки в среду, 3 мая, заявил, что «не атаковал Путина», так как Украина испытывает дефицит вооружений, – сообщают СМИ.

Комментируя атаку беспилотников на Кремль, глава киевского режима заявил следующее: «У нас дефицит вооружений, мы не можем использовать их где угодно и когда-либо. Мы не атаковали Путина».

Хельсинки, Иван Бабурин

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