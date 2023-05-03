В ООН призвали Украину и Россию не допустить дальнейшей эскалации после атаки дронов на Кремль

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге в среду, 3 мая, заявил, что Всемирная организация призывает стороны воздерживаться от любой риторики и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта на фоне атаки дронов на Кремль, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Хак сказал: «Мы ознакомились с сообщениями и осведомлены о заявлениях, сделанных по этому поводу российскими и украинскими властями. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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