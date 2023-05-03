Медведев призвал к устранению Зеленского

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 3 мая, заявил, что «не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского».

В своем Telegram-канале Медведев написал: «После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница…»

Москва, Иван Бабурин

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