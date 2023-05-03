Северные страны-члены НАТО поддержали стремление Киева вступить в альянс

Президенты Финляндии и Украины, премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции по итогам саммита Северных стран и Киева, который прошел в Хельсинки в среду, 3 мая, подписали совместное заявление, в котором говорится, что участники саммита продолжат поддерживать Украину на ее пути в НАТО, – сообщают СМИ.

В распространенном документе, в частности, говорится: «На Бухарестском саммите в 2008 году союзники договорились, что Украина станет членом НАТО. Политика открытых дверей НАТО твердо закреплена в Вашингтонском договоре. Украина официально запросила ускоренную процедуру вступления в НАТО в сентябре 2022 года. Северные страны-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину на ее пути к будущему членству. … До вступления в НАТО безопасность Украины имеет большое значение для альянса, в связи с чем Украина и Северные страны НАТО с нетерпением ждут решений на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года».

«Страны Северной Европы продолжат оказывать решительную поддержку в укреплении украинской обороноспособности, а также политически, финансово, гуманитарно – до тех пор, пока это потребуется, как в индивидуальном формате, так и в форматах международного сотрудничества в ЕС, НАТО, ООН», – заявили также руководители Северных стран-членов блока НАТО.

Хельсинки, Иван Бабурин

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