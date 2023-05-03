В Запорожской области отменили «Бессмертный полк» и парад Победы

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в среду, 3 мая, заявил, что в этом году 9 мая парадные шествия и марш «Бессмертного полка» в регионе проводиться не будут из соображений безопасности.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «В связи с мерами безопасности от возможных провокаций противника проведение праздничных мероприятий на территории Запорожской области будет ограничено. Не будет проводиться парад Победы, и не будет массового шествия «Бессмертного полка». Можно поучаствовать в «Бессмертном полку» онлайн, отправив фото своих победителей в официальные Telegram-каналы министерств и ведомств Запорожской области, разместить портреты на своих страницах в социальных сетях, в окне дома или автомобиля, рассказать историю своего героя на радио, возложить цветы к мемориальным местам».

Также врио главы региона сообщил, что «подписал распоряжение об установлении дополнительного нерабочего праздничного дня на территории Запорожской области 10 мая 2023 года».

В свою очередь председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что «на Запорожье вновь зажигают Вечный огонь. В Энергодаре работы по его восстановлению начались еще зимой. Вчера были проведены испытания и Вечный огонь введен в эксплуатацию».

Мелитополь, Иван Бабурин

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