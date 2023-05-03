Белый дом не поощряет удары Киева по территории России, но считает, что Украина сама должна принимать решения

Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 3 мая, заявила, что Соединенные Штаты не поощряют Киев в его атаках на территории России, а Энотони Бликен сказал, что Украины должна сама принимать решение об ударах, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос на вопрос о причастности к атаке дронов, пресс-секретарь Белого дома сказала: «С начала этого конфликта США точно не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ. Мы говорили об этом ясно».

Ранее сегодня в онлайн-интервью изданию The Washington Post госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не в курсе атак Кремля и планов Киева.

«Я видел сообщения. Я никак не могу их подтвердить. Мы просто не знаем. Я бы все, исходящее из Кремля, делил на десять. Так что посмотрим. Посмотрим на факты. И очень сложно комментировать или рассуждать на эту тему, совсем не зная реальных фактов».

Отвечая на вопрос, «будут ли США критиковать Киев, если тот сам решит нанести ответный удар по российской территории», Блинкен сказал: «Повторю, эти решения должна принимать сама Украина».

Вашингтон, Иван Бабурин

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