США отправит на Украину боеприпасов для HIMARS и гаубиц на 300 миллионов долларов

Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 3 мая, заявила, что Соединенные Штаты выделят киевскому режиму очередной пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубицам, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления пресс-секретарь Белого дома сказала: «Сегодня мы объявим, что администрация Байдена и Камалы Харрис выделяет новый пакет военной помощи для Украины. Пакет, о котором позднее сегодня объявят Госдепартамент и министерство обороны, включает в себя боеприпасы для предоставленных нами HIMARS, которые Украина эффективно использует, а также дополнительные боеприпасы для гаубиц, артиллерийские и минометные снаряды».

В подтверждение слов представителя американской администрации Госдеп и минобороны США выпустили заявления, в которых говорится о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $300 млн., в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды, противотанковые системы.

В заявлении Пентагона, в частности, сообщается, что в пакет помощи Украине включены «дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы AT-4 и неуправляемые ракеты Hydra 70», которые можно устанавливать на самолеты и вертолеты.

В свою очередь глава американского Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что «разрешает выделение вооружений и техники Украине на $300 млн».

Вашингтон, Иван Бабурин

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