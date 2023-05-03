Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в среду, 3 мая, заявил, что «актер и комик Владимир Зеленский» мог бы избежать конфликта с Россией, если бы публично до начала вторжения заявил об отсутствии намерений у Киева вступать в НАТО, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Кеннеди-младший, в частности, написал: «В 2019 году актер и комик Владимир Зеленский баллотировался как кандидат мира и победил на выборах президента Украины, набрав 70% голосов. Как отмечает Бенджамин Абелоу в своей блестящей книге «Как Запад принес войну Украине», Зеленский почти наверняка мог бы избежать войны 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: «Я не вступлю в НАТО». Давление со стороны Белого дома и радикально настроенных чиновников в украинском правительстве не позволили Зеленскому пойти на такой шаг».

Вашингтон, Иван Бабурин

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