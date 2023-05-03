Трамп: Байден предпочтет сон коронации Карла III

Экс-президент США Дональд Трамп, находясь в Великобритании, заявил, что действующий американский лидер Джо Байден проспит коронацию Карла III, – сообщает в среду, 3 мая, телеканал GBNews.

В интервью в интервью журналисту телеканала Найджелу Фараджу Трамп сказал: «Я думаю, он физически не сможет это сделать, это тяжело ему физически... Он должен быть здесь, в Великобритании, как представитель нашей страны... Это очень неуважительно... Думаю, иметь кого-то в качестве президента США, кто предпочтет сон визиту на коронацию, это очень плохое дело».

Следует напомнить, что коронация Карла III пройдет 6 мая.

Лондон, Иван Бабурин

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