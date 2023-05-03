Американское посольство в Киеве предупредило своих граждан об угрозе ракетных обстрелов

Посольство США в Киеве в среду, 3 мая, выпустило сообщение с предупреждением о том, что из-за атаки краинских донов на Кремль существует повышенная угроза ракетных обстрелов Киева и области , – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте американского посольства в Киеве, в частности, говорится: ««Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся повышенной угрозе ракетных ударов, в том числе в Киеве и Киевской области. … Если вы услышите громкий взрыв или сработают сирены, немедленно ищите укрытие. Имейте в виду, что даже если приближающаяся ракета или дрон будут перехвачены, падающие обломки представляют значительный риск. После нападения держитесь подальше от любых обломков».

Киев, Иван Бабурин

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