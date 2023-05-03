СМИ: Зеленский из Хельсинки отправился в Гаагу

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию в среду, 3 мая, отправился в Нидерланды, – сообщает агентство ANP.

Со ссылкой на собственные источники агентство передает, что «президент Украины Зеленский находится на пути в Нидерланды. Скорее всего, он прилетит в Гаагу на голландском правительственном самолете. Министерство иностранных дел заявило, что ничего не может сказать по этому поводу».

«Завтра президент Украины выступит с речью в Гааге под названием «Нет мира без справедливости», – говорится также в публикации ANP.

В свою очередь, в эфире Nieuwsuur эксперт по Восточной Европе Боб Дин сказал, что, «Зеленский, вероятно, попросит о большей военной поддержке во время своего визита. Например, Украина хочет получить от своих союзников больше боеприпасов, но прежде всего оружия дальнего радиуса действия и боевых самолетов. … Кроме того, украинский президент будет лоббировать членство в НАТО».

Гаага, Иван Бабурин

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