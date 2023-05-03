В ДНР назвали Зеленского террористом, которого нужно судить как военного преступника

Председатель народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Бидевка в среду, 3 мая, заявил, что Зеленский террорист и его ждет суд, как над военным преступником Зеленским после достижения целей специальной военной операции, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Бидевка сказал, что «в глазах большой части жителей земли, и удар по Кремлю, и пожар в одесском Доме профсоюзов, и атака на Крымский мост, и не прекращающиеся обстрелы мирных жителей в городах Донецкой Народной Республики это подтверждают. Для любого русского человека, Кремль – это священное место. Ответ России за посягательство на него будет внезапным и мощным. А вот каким именно, решит руководство страны. Враги должны понимать, что наказание неотвратимо»

«Украинское государство недоговороспособно. Они не выполнили Минск-2. Мы, жители Донбасса помним признание Меркель, что цель Минских соглашений – выиграть время для наращивания украинского военного потенциала. Поэтому любые переговоры с Зеленским невозможны. Возможен только суд над военным преступником Зеленским после достижения целей специальной военной операции и окончательной победы России», – подчеркнул глава народного совета ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

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