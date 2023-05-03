Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в среду, 3 мая, заявил, что главное управление разведки (ГУР) Украины перебрасывает спецподразделения из Артемовска в Запорожье, где те занимают квартиры местных жителей.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Я уже не раз сообщал, что временно оккупированный нацистами мой родной город наполнен боевиками ВСУ, которые активно занимают квартиры местных жителей. Сегодня пришло подтверждение, что из Артёмовска в Запорожье перебросили и спецподразделение ГУР батальон «Солнышко» («Сонечко»). Боевики и главари этого формирования уже вовсю фотографируются около памятника князю Святославу на городской Набережной в районе Радуги».

«По всей видимости, часы «фортеці Бахмут» сочтены, а направление главного удара ВСУ осталось неизменным. В социальных сетях боевики этого формирования ГУР жалуются на огромное количество убитых и раненных, а также выклянчивают медицинские принадлежности», – отметил Председатель движения «Мы вместе с Россией».

Мелитополь, Иван Бабурин

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