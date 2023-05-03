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Четверг, 4 мая 2023, 01:24 мск

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В Киеве начала работать израильская система оповещения

Посол Украины в Израиле Евгений Корничук в среду, 3 мая, заявил, что на текущей неделе в Киеве заработала израильская система гражданского оповещения о ракетных ударах, – сообщает Интерфакс-Украина.

Корничук, в частности, сказал: «Украина попросила у Израиля систему оповещения о ракетных атаках в прошлом году. Предыдущее правительство обещало систему Украине, но надо отметить личное участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обеспечении быстрого завершения проекта. Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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