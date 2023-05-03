Москва предупредила Киев и его западных спонсоров о последствиях контрнаступления

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Киев и его западных спонсоров ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления, – сообщают в среду, 3 мая «Известия».

В интервью изданию российский дипломат, в частности, сказал: «Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта».

«Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют. Российские военные готовы к любым сценариям, поэтому никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат», – подчеркнул Михаил Галузин.

Отметим, что ранее сегодня Пентагон опубликовал документ, согласно которому Соединенные Штаты с начала проведения Россией СВО выделили Киеву уже более $36,4 млрд на «оказание Украине помощи в сфере безопасности». Также сегодня Вашингтон заявил о предоставлении очередного пакета «помощи» в размере $300 млн., в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды и противотанковые системы.

Москва, Иван Бабурин

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