Захарова – Зеленскому о вступлении в НАТО: Остатки Украины примет Польша

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 4 мая, заявила, что после СВО остатки Украины вместо НАТО в свой состав примет Польша.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Зеленский: «Украина понимает, что не может войти в состав НАТО во время конфликта, но хочет получить «четкий сигнал», что ее примут после». Остатки Украины планирует «принимать» в себя Польша. Сигнала четче не бывает».

Ранее сегодня на совместном брифинге с премьерами Нидерландов и Бельгии президент Украины Владимир Зеленский заявил следующее: «Мы реалисты, мы понимаем, что не вступим в НАТО, пока война продолжается. Но уже сейчас мы хотим услышать четкий сигнал о том, что мы будем в НАТО после».

Со своей стороны, премьер Нидерландов Марк Рютте, напомнил главе киевского режима фразу генсека НАТО «однажды будет в НАТО».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»