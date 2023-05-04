Израильский премьер сравнил Иран с «50 Северными Кореями»

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху ходе встречи в своей канцелярии с делегацией американских конгрессменов от обеих партий США в четверг, 4 мая, заявил, что «Иран стоит 50 Северных Корей», – сообщают израильские СМИ.

Нетаньяху, в частности, заявил американским конгрессменам: «Иран стоит 50 Северных Корей. Иран видит в Израиле маленького Дьявола, а в США – большого. И если Иран сможет угрожать каждому американскому городу атомной бомбой, это изменит ход истории».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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