Польский кабмин предложил топить суда

Проект законопроекта, разрешающий топить суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe, принял Совет министров Польши, – сообщает РИА Новости.

В дркументе, распространенном польским кабмином, в частности, говорится, что речь идет о «предоставлении возможности для реагирования польским военным на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру, которая находится на море, в первую очередь на газопровод Baltic Pipe».

Предложенным законопроектом правительство хочет «расширить возможности эффективного воздействия на современные террористические угрозы. …В случае террористической угрозы министр обороны сможет принять решение о потоплении вражеского судна или плавучего объекта. Это решение предназначено только для исключительных ситуаций, когда больше не будет никаких других возможностей для реагирования».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»