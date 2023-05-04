Байден пригрозил санкциями за конфликт в Судане «конкретным людям»

Президент США Джо Байден в четверг, 4 мая, пригрозил санкциями «конкретным людям» и призвал стороны конфликта в стране к перемирию, – сообщают СМИ.

В заявлении лидера США на сайте Белого дома, в частности, говорится: «Сегодня я издал указ, который расширяет полномочия властей США в том, чтобы реагировать на насилие, которое началось в стране 15 апреля. Эти меры будут осуществляться при помощи санкций против конкретных людей за угрозы миру, безопасности и стабильности Судана, за причинение ущерба процессу перехода Судана к демократии, за применение насилия против гражданских лиц и за серьезные нарушения прав человека. Сложившаяся в стране обстановка недопустима, необходимо прекращение огня».

Вашингтон, Иван Бабурин

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