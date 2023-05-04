Мэр Тбилиси заявил об абсурдности введения Грузией антироссийских санкций

Мэр Тбилиси Каха Каладзе в четверг, 4 мая, заявил, что антироссийские санкции были бы бессмысленны и вредны для Грузии, – сообщает RT со ссылкой на местный телеканал.

В эфире грузинского телеканала Каладзе говорит: «Неужели если грузинское вино и грузинская сельхозпродукция не поступят на российский рынок, то этим мы уничтожим российскую экономику? Это же полный абсурд! …Антироссийские санкции были бы бессмысленны и вредны для Грузии. Ограничения только усложнят жизнь грузинам и закроют для них возможности.

«Когда я нахожусь во власти страны и знаю, что это навредит, почему я должен делать этот шаг? Почему я должен делать несчастной свою страну?» – подчеркнул глава грузинской столицы.

Следует отметить, что ранее Каладзе заявил, что Грузии не дали статус кандидата в члены Евросоюза из-за отказа присоединиться к санкциям против России.

Тбилиси, Иван Бабурин

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