Россия потребовала от ОБСЕ реальных действий по защите религиозных свобод на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в четверг, 4 мая, заявил, что Россия требует от действующего председателя ОБСЕ, Северной Македонии, реальных действий по защите религиозных свобод на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Требуем от действующего председательства ОБСЕ реальных действий по защите религиозных свобод на Украине в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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