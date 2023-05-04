В Запорожской области вводится «сухой закон» на три месяца

Полный запрет на продажу алкоголя, кроме пива, сидра и медовухи в Запорожской области с 5 мая ввел глава региона Евгений Балицкий.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «Сегодня подписал Указ «Об установлении временного (полного) запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области». Указ устанавливает на территории Запорожской области временный (полный) запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 00 часов 00 минут 5 мая 2023 года по 00 часов 00 минут 3 августа 2023 года. Исключение – розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи».

Глава региона также сообщил, что «за нарушение указа предусмотрена административная ответственность: на должностных лиц налагается штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции, на юридических лиц и ИП – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции».

Мелитополь, Иван Бабурин

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