Премьер Грузии в Будапеште резко выступил против пропаганды ЛГБТ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на Консервативной политической конференции действий (Conservative Political Action Conference, CPAC), которая проходит в Будапеште 4-5 мая заявил, что силы, выступающие против свободы, пытаются добиться своих целей через пропаганду ЛГБТК+, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления грузинский премьер сказал: «Как силы, выступающие против свободы, правды пытаются добиться своих целей? Именно через разрушение традиционных, семейных ценностей и принуждение к ложной свободе. Например, через пропаганду ЛГБТК+, попытки законодательно узаконить смену пола для детей в обход родителей. Навязывают так называемые «инновации», которые должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории. Легко управлять таким человеком, забывшим свою историю, веру – безродным человеком».

«Мы защищаем права большинства, для которого семья – это союз между мужчиной и женщиной. Где женщина – мать, а мужчина – отец. Мы защищаем права абсолютного большинства нашего населения. Абсолютное большинство нашего общества разделяет эти консервативные семейные ценности», – подчеркнул Гарибашвили и отметил, что венгерскому народу повезло, потому что его интересы защищает «христианин-боец Виктор Орбан.

«Венгерскому народу повезло, что в эту сложную эпоху у него есть мудрый и дальновидный национальный лидер – Виктор Орбан, который защищает интересы своего храброго народа. Орбан – образцовый политик и христианин-борец», заключил премьер Грузии.

Будапешт, Иван Бабурин

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