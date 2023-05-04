Представитель Белого дома назвал Пескова лжецом

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 4 мая, назвал лжецом пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков, – сообщают СМИ.

Комментируя атаку дронов на Кремль, Кирби заявил: «Одно я могу сказать вам совершенно точно – США никоим образом не были вовлечены в этот инцидент, вопреки лжи господина Пескова. Вот что это такое, это просто ложь».

Со своей стороны, в интервью РИА «Новости», отвечая на вопрос о высказывании представителя Белого дома, Песков сказал следующее: «Мы именно сказали то, что хотели».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России заявил: «Решения о подобных терактах диктуются Киеву из Вашингтона, и Москве это хорошо известно».

Вашингтон, Иван Бабурин

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