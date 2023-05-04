Мадуро осудил атаку киевских дронов на Кремль

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным решительно в четверг, 4 мая, осудил попытку атаки беспилотниками на резиденцию главы российского государства, – сообщили в Кремле.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля, говорится: «Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России».

«В ходе телефонного разговора обсуждены также актуальные вопросы дальнейшего развития российско-венесуэльского стратегического партнёрства, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – сообщили также в Кремле.

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро состоялся по инициативе венесуэльской стороны.

Москва, Иван Бабурин

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