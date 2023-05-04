Глава Армении выразил недовольство ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Пражском центре трансатлантических отношений в четверг, 4 мая, заявил о трудностях в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Пашинян сказал: «Есть трудности в отношениях Армении и ОДКБ. В прошлом году мы приняли саммит ОДКБ, но, к сожалению, не смогли достичь консенсуса по важным решениям. И мы заявили о нашей позиции, заявили о нашем недовольстве ОДКБ. Организация не смогла выполнить обязательства, которые имеет в отношении Армении».

Следует отметить, что в пресс-службе правительства Армении сообщили, что Пашинян заявил о планах посетить Москву на следующей неделе.

Прага, Иван Бабурин

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