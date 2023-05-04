Кадырова восхитила «выдержка и мудрость» Путина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в четверг, 4 мая, заявил, что восхищается выдержкой президента России после провокационной атаки дронов на Кремль.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Атака на Кремль не что иное, как провокация и вынуждение к более массированным действиям – излюбленный прием современных гибридных войн и западных генералов, результаты которого выгодны для самих провокаторов. Цепочка последовавших заявлений и завуалированных вбросов в СМИ должны были по задумке организаторов задеть амбиции и подтолкнуть Верховного Главнокомандующего России к более масштабным и жестоким действиям на Украине, например, массовым ковровым бомбардировкам городов. Следом последовали бы очередные статьи о пострадавших мирных гражданах и тому подобные пролиберальные заявления о стране-агрессоре из уст киевских нацистов».

«Восхищаюсь сдержанностью и мудростью Владимира Владимировича, который не поддался на эту гнусную провокацию. Но ответить за этот поступок организаторам придется, на каком бы полушарии Земли они ни находились. Пусть не сегодня, не завтра, но причастные к этой акции понесут справедливое, заслуженное наказание. А пока рано. Рано, потому что справедливость в мировом сообществе сегодня похоронена интересами страны-агрессора, единственной в своем роде в мире, которая годами прогибала под себя институты независимости, интересов и прав других стран», – отметил глава Чечни и добавил: «А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным».

Грозный, Иван Бабурин

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