МИД: Мы на грани вооруженного конфликта с США

Зам.министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг, 4 мая, заявил, что МИД работает над тем, чтобы отношения РФ и США не дошли до открытого вооруженного конфликта, – сообщает Первый канал.

В эфире телеканала Рябков сказал: «Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта. Мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти. … Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для того, чтобы посягательств на безопасность страны, на безопасность президента, политического руководства не было дозволено осуществлять никому».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»