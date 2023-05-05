Путин обсудил с Совбезом вопросы по подготовке Дня Победы

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности в пятницу, 5 мая, обсудил вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы, – сообщает Кремль.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, сказал: «Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы».

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что на оперативном совещании Совбеза РФ присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Москва, Иван Бабурин

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