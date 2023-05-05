Президент Чехии Петр Павел подарил Владимиру Зеленскому пистолет чешского производства, сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter чешский лидер написал: «В знак уважения к героизму Украины я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75 с серийным номером 22».

Напомним, что ранее глава киевского режима Зеленский заявлял, что всегда носит с собой пистолет. Так, в интервью популярному украинскому журналисту Дмитрию Комарову президент Украины сказал, что он умеет пользоваться оружием и всегда имеет его при себе на случай, если «придется отстреливаться».

«Президент Украины – в плену у россиян? Это позор!», – заявил журналисту Зеленский.

Прага, Иван Бабурин

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